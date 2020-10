Pediatria chiusa per Covid

Il Reparto di Pediatria dell'ospedale di Martina Franca, in provincia di Taranto, è stato chiuso in via precauzionale dopo che un bambino di 9 anni, che si trovava in reparto insieme al padre per una consulenza, è risultato positivo al Covid. Il sindaco Ancona ha comunicato tramite facebook di aver chiuso, sempre in via precauzionale, un asilo nido, dopo la positività del padre di un piccolo alunno, dando disponibilità all'apertura solo dopo l'esito del tampone a cui si sottoporrà il bimbo.