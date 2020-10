- In tutta Europa si studiano soluzioni per limitare i contagi di Covid. Una soluzione potrebbe arrivare dalla Germania, dove il supervirologo Christian Drosten ed il responsabile della Spd per la Sanità, Karl Lauterbach, hanno lanciato l'idea del lockdown corto, denominato 'circuitbraker'. Questa soluzione, usata anche ciclicamente, servirebbe per fermare la crescita esponenziale dei contagi senza intaccare l'economia del Paese.