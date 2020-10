Pelè, 80 anni a suon di goal

Il 23 ottobre 1940 nasce a Tres Corocoes Edson Arantes Do Nascimento, per tutti conosciuto come Pelè. Con lui nasce una leggenda dello sport, per le cifre elevate che hanno segnato la storia del calcio e della sua carriera (terminata il 1 ottobre 1977) da calciatore. Numeri da record a partire dai 3 Mondiali vinti. Il primo a 18 anni nel 1958 in Svezia, il secondo in Cile nel 1962 e il terzo nel 1970 in Messico nella Finale vinta per 4-1 sull'Italia.Alle 3 Coppe Rimet, si aggiungono le 1281 reti realizzate in 1363 partite. Secondo quanto rilevato dalla Fifa, di queste sono 761 in 821 gare ufficiali con una media realizzativa di 0.92 gol a partita. Al goal n.1000, siglato il 19 novembre 1969 al Maracanà di Rio De Janeiro, si aggiunge quello realizzato in rovesciata nel film "Fuga per la vittoria".