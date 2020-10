Prefettura Bari: tampone negativo per migranti sbarcati dalla Rhapsody

"Sono in corso - conclude la nota - ulteriori accertamenti sulle persone rimaste a bordo e comunque si assicura che tutti coloro che lasceranno la nave saranno muniti di certificazione rilasciata dall’autorità sanitaria marittima che attesti la negatività al Covid". I predetti hanno lasciato la nave tutti muniti di un certificato sanitario attestante l’esito di un tampone negativo.

BARI - L'8 ottobre è attraccata nel porto di Bari la nave Rhapsody noleggiata dal Ministero dell’Interno per ospitare i migranti approdati presso le coste italiane e far svolgere loro il periodo di sorveglianza sanitaria dopo i primi accertamenti medici eseguiti al momento dell’imbarco. Lo rende noto la Prefettura di Bari.All’arrivo a Bari sono stati effettuati ulteriori screening sanitari e sono stati adottati i provvedimenti conseguenziali per 405 ospiti di cui: n. 104 destinati ai Centri per il Rimpatrio n.122 ordini e respingimenti del Questore n. 2 tratti in arresto per provvedimenti a loro carico n. 85 minori n. 92 Adulti di cui appartenenti a Nuclei familiari n. 17.