'Raccontiamo e cuciniamo un prodotto di stagione: l'Uva', domani evento live a Bari

BARI - In occasione della programmazione della Rete Civica Bari (Rete Civica Urbana) Carassi San Pasquale, Mungivacca, promossa dal Comune di Bari, l'Ascom Bari Confcommercio organizzerà il giorno 25 ottobre 2020 alle ore 11.00 una diretta Facebook "Raccontiamo e cuciniamo un prodotto di stagione: l'uva!", in collaborazione della Dott.ssa Maria Elena Toto operatrice culturale, guida turistica e della Chef Francesca Mola in arte "Franziska Chef", chef agreste esperta in archeologia gastronomica da tramandare e con il partner degli Asili nido Tana del Ghiro Bari che verrà trasmessa sulla pagina facebook dell 'Associazione stessa e sulla rete civica.In questo evento on line, sarà raccontata la storia culturale ed enogastronomica, le varie di fasi di elaborazione e produzione dei dolci grappoli d'Uva.La chef Francesca Mola in arte "Franziska Chef" spazierà da una confettura d'Uva alla sintesi dei passaggi produttivi per un bicchiere di vino e infine realizzerà un piatto gourmet creativo con lo stesso prodotto. La Dott.ssa Maria Elena Toto guiderà i visitatori virtuali con racconti e immagini, in un viaggio storico, artistico e culturale per raccontare la bellezza e le origini di questo prodotto naturale.Con questa iniziativa l'Ascom Bari avvierà dal 25 ottobre alle ore 18.00 sino al 6 novembre 2020 alle ore 20.00 una gara gastronomica on line "Racconta insieme il tuo piatto di famiglia " Sarà realizzato un contest fotografico, in cui gli utenti, famiglie, bambini, adulti, potranno inviare tramite il seguente contatto telefonico whatsapp: 0805481776 le proprie realizzazioni di piatti di famiglia attraverso foto, ricette condividendo così in rete tutte le tradizioni gastronomiche.Tutte le foto dal 7 novembre ore 11:00 fino al 10 novembre saranno pubblicate sulla pagina facebook dell 'Associazione e potranno essere votate con un like.Le prime tre foto, ricette che riceveranno più like, saranno premiate con la pubblicazione sul calendario del 2021 che verrà realizzato.Siete tutti invitati ,condividiamo la cultura enogastronomica. Aspettiamo i vostri scatti degli elaborati e ricette.Pagina Facebook Ascom Bari Confcommerciohttps://www.facebook.com/ascombari/Gruppo facebook Rete civica urbana Carassi San Pasquale Mungivaccahttps://www.facebook.com/groups/RCUCarrassiSPasqualeMungivacca/