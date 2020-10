Rally: rinviato evento Motorterapia - Trofeo Aci Bari Bat

BARI - L'Ac Bari Bat e Motoclub Salentum Terrae comunicano il rinvio dell'evento "Motorterapia - Trofeo AC Bari Bat" previsto per domenica 18 ottobre. L'ultimo dpcm che contiene norme più restrittive per fronteggiare l'emergenza Covid ha previsto lo stop degli sport da contatto a livello amatoriale. Nella successiva comunicazione con l'elenco degli sport proibiti è stato inserito anche il rally, per il "contatto" tra il rider e il co-rider nell'auto da pista."L'Aci Bari Bat -- ha come parola d'ordine la responsabilità. Responsabilità da tenere in un momento così delicato come quello che stiamo vivendo. Al di là del dpcm è molto importante per noi lanciare un messaggio: la tutela delle fasce più deboli quali sono i disabili. Che sarebbero stati i grandi protagonisti di questa giornata. Con il rinvio dell'evento permetteremo a molti più navigatori speciali di partecipare , quando le condizioni saranno più sicure per tutti"."Ringraziamo tutti coloro che hanno già effettuato l'iscrizione alla manifestazione. Questo è un arrivederci per tutti i navigatori speciali ed i loro familiari o accompagnatori", conclude Francesco Perulli, presidente di Motoclub Salentina Terrae.L'Aci Bari Bat ringrazia l'assessorato al Welfare del Comune di Bari che ha patrocinato l'evento, Safe & Emotion, la società che gestisce l'Autodromo del Levante e le scuderie tutte che sarebbero state presenti all'evento.