(Agenzia Vista) Pesaro, 27 ottobre 2020 - Umberto Carriera, ristoratore di Pesaro che ha organizzato la protesta contro le chiusure imposte dal Dpcm: "Non ci fermiamo assolutamente, le mie attività rimangono aperte, come molte attività del centro storico. Non siamo disponibili ad essere etichettati come non essenziali, le nostre attività sono essenziali perché ci danno da mangiare". /