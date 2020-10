Roberto Alagna e l'omaggio alla musica francese nel nuovo album 'Le Chanteur'

Per la prima volta nella sua carriera, Roberto Alagna dedica un intero album alla grande e bellissima canzone francese. Alagna è appassionato di musica proveniente da tutto il mondo ma questa volta ci offre una vera e propria dichiarazione d'amore per la sua eredità musicale francese.

"Le Chanteur" introduce gli ascoltatori a questa eredità in modo diverso attraverso tutta la ricchezza dei vari generi e diverse influenze straniere che hanno contribuito a plasmare la sua identità artistica. L'album contiene swing, jazz, gypsy jazz, il valzer e il tango. Il risultato è un formidabile tributo alle indimenticabili melodie che tutti conosciamo.

“Questa è la prima volta che realizzo una registrazione interamente dedicata alla canzone francese - spiega l'artista. Leggendo tra le righe di questo repertorio, ho voluto fare luce sull'intera gamma dei diversi generi e sulle influenze musicali più o meno remote che sono ormai parte integrante dell'identità e dell'eredità della musica francese. Questa incursione in un mondo diverso da quello del mio repertorio lirico e classico ha un fascino particolare per me. Questa è una registrazione in cui spero che gli ascoltatori percepiscano il piacere infinito che io stesso ho provato nell'esplorare questi diversi stili e - grazie allo strumento che è la mia voce - permetto al pubblico di scoprire la mia passione e amore per questa musica".