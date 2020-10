Roland Garros: Berrettini eliminato, Djokovic e Tsitsipas volano agli ottavi

Tra le donne nel terzo turno l’americana Kenin ha vinto 6-2 6-0 contro la rumena Bara. La belga Ferro ha superato 7-6 4-6 6-0 l’altra rumena Tig. La ceca Kvitova ha battuto 7-5 6-3 la canadese Fernandez. La cinese Zhang ha prevalso 7-6 7-5 sulla francese Burel. La lettone Ostapenko ha superato 6-4 6-3 la spagnola Badosa. La tedesca Siegemund ha battuto 6-7 6-3 6-0 la croata Martic. L’americana Collins ha sconfitto 7-5 2-6 6-4 la spagnola Muguruza. La tunisina Jabeur ha vinto 7-6 2-6 6-3 contro la bielorussa Sabalenka.

- Nel terzo turno del torneo di tennis maschile del Roland Garros a Parigi Matteo Berrettini è stato eliminato 6-2 7-6 6-4 dal tedesco Altmaier. Lo spagnolo Carreno Busta ha vinto 6-4 3-6 5-7 6-4 contro l’altro spagnolo Bautista Agut. Il russo Rublev ha sconfitto 6-3 6-2 6-3 il sudafricano Anderson. L’altro russo Khachanov ha battuto 6-2 3-6 6-4 6-2 il cileno Garin. Il bulgaro Dimitrov ha prevalso sullo spagnolo Carballes Baena per il ritiro per l’infortunio di Carballes Baena dopo che Dimitrov ha vinto 6-1 il primo set e 6-3 il secondo set. L’ungherese Fucsovics ha vinto 7-5 6-1 6-3 contro il brasiliano Monteiro. Il serbo Djokovic ha superato 6-0 6-3 6-2 il colombiano Galan. Il greco Tsitsipas ha prevalso sullo sloveno Bedene per il ritiro per l’infortunio di Bedene nel terzo set sul 3-1 per Tsitsipas, dopo che Tsitsipas ha vinto il primo set 6-1 e il secondo set 6-2.