Roland Garros: Jannick Sinner e Martina Trevisan volano ai quarti di finale, eliminato Sonego

PARIGI - Negli ottavi di finale del torneo di tennis maschile del Roland Garros a Parigi Jannik Sinner ha vinto in quattro set 6-3 6-3 1-6 6-3 contro il tedesco Zverev. Sinner di 19 anni si è qualificato per la prima volta nella sua carriera ai quarti di finale del Roland Garros ed è il più giovane tennista italiano di sempre a raggiungere i quarti di finale a Parigi. Lorenzo Sonego è stato eliminato 6-1 6-3 6-4 dall’argentino Schwartzman. Lo spagnolo Nadal ha superato 6-1 6-1 6-2 l’americano Korda. Nadal finora non ha mai perso un set al Roland Garros. L’austriaco Thiem ha sconfitto 6-4 6-4 5-7 3-6 6-3 il francese Gaston.Tra le donne negli ottavi di finale Martina Trevisan ha vinto 6-4 6-4 contro l’olandese Bertens. La Trevisan è arrivata a partecipare al Roland Garros dopo avere superato le qualificazioni. La polacca Swiatek ha superato 6-1 6-2 la rumena Halep. L’ucraina Svitolina ha prevalso 6-1 6-3 sulla francese Garcia. L’argentina Podoroska ha battuto 2-6 6-2 6-3 la ceca Krejcikova.