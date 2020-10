Roland Garros: Nadal e Djokovic volano in finale

FRANCESCO LOIACONO - Nella prima semifinale del torneo di tennis maschile del Roland Garros a Parigi lo spagnolo Rafael Nadal ha vinto 6-3 6-3 7-6 contro l’argentino Diego Schwartzman. Per Nadal tredicesima finale a Parigi. Lo spagnolo finora ha vinto dodici volte al Roland Garros. E’ il campione non contrastato della terra rossa. Questa è la sua diciassettesima partecipazione a Parigi. Nella seconda semifinale il serbo Novak Djokovic ha vinto 6-3 6-2 5-7 4-6 6-1 contro il greco Stefanos Tsitsipas. Quinta finale a Parigi per Djokovic. Anche nel 2012 e 2014 la finale a Parigi fu tra Djokovic e Nadal e vinse sempre Nadal. E’ la nona finale Slam tra Djokovic e Nadal. Nei confronti diretti come vittorie è in vantaggio Djokovic 29-26 su Nadal. Lo spagnolo è a due vittorie dal ventesimo Slam. Per Djokovic è stata la decima semifinale al Roland Garros.