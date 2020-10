Roma-Benevento 5-2: doppietta di Dzeko, esulta Fonseca

(credits: As Roma Fb)



- Seconda vittoria in campionato per la Roma di Fonseca e primi gol in campionato per Edin Dzeko. Nella settimana in cui il popolo giallorosso ha salutato lo "sceriffo", il papà di Francesco Totti, la Roma non sbaglia e, allo stadio Olimpico, batte il Benevento 5-2 portando a casa tre punti importanti in vista del proseguimento del campionato. Una vittoria convincente quella degli uomini di Fonseca che ringrazia Dzeko, autore di una doppietta, Veretout, Pedro e Perez.La partita, per i giallorossi, comincia in salita. Dopo appena cinque minuti, il Benevento sblocca il risultato portandosi in vantaggio con Caprari. La Roma, però, non si arrende e trova immediatamente le mosse vincenti per ribaltare il risultato. Prima con Pedro e poi con Dzeko, la Roma acciuffa il pareggio e il gol del momentaneo 2-1. Nella ripresa, il Benevento ha l'occasione per ristabilire il pareggio con un calcio di rigore che Lapadula ribatte il rigore dopo la parata di Mirante.I giallorossi non si arrendono e pochi minuti dopo il 2-2 si riportano avanti con Veretout trasforma un calcio di rigore. Nel finale, la Roma non si ferma più e dilaga con Dzeko che, grazie alla doppietta diventa il quinto marcatore all time in A della storia della Roma e con Carles Perez.