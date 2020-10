Salgono a 8 i positivi in Serie A

- In Serie A otto persone tra calciatori e membri dello staff tecnico e no sono risultati positivi al Covid 19. Al Parma positivi due calciatori dei quali non sono stati comunicati i nomi per la privacy. Sono asintomatici, stanno bene e saranno messi in quarantena 10 giorni come prevede il protocollo sanitario. Un positivo al Cagliari che non è né calciatore né componente dello staff tecnico e medico, anche qui non è stato comunicato il nome. Tre positivi al Torino, un calciatore e due membri dello staff, non comunicato il nome. Nel Crotone un positivo è il rumeno Denis Dragus. Un positivo anche alla Roma, il difensore Riccardo Calafiori. Tutti sono indisponibili per le gare di oggi, domani e della prossima settimana.