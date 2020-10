CIVITAVECCHIA - Truffa sui tamponi a domicilio a Civitavecchia. A far scattare le indagini è stata la denuncia di una donna, insospettita da una strana dicitura sul referto del tampone per il Covid-19. Il foglio in realtà era falso: a produrlo sarebbe stata una coppia che eseguiva finti tamponi a domicilio.