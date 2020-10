Serie B: il Lecce travolto 3-0 a Brescia

Nel secondo tempo al 10’ annullato un gol a Meccariello dei pugliesi per un fuorigioco dubbio. Al 16’ annullata la rete di Spalek dei lombardi per fuorigioco. Al 22’ il Brescia raddoppia ancora con Ndoj di sinistro su passaggio di Donnarumma. Al 34’ la squadra di Corini manca con Coda la rete che poteva riaprire la gara. Al 43’ i lombardi segnano il terzo gol con Aye, tiro al volo. Prima sconfitta per il Lecce. I salentini restano a 4 punti. Nella quarta giornata giocheranno nel turno infrasettimanale mercoledì 21 Ottobre alle 19 in casa contro la Cremonese.

Nell’anticipo della terza giornata di andata di Serie B il Lecce perde 3-0 a Brescia. Nel primo tempo all’8’ i lombardi passano in vantaggio con Ndoj, tiro di destro su cross di Aye. I salentini sfiorano il pareggio con Majer. Nel Brescia Dessena insidioso. I pugliesi in contropiede. Henderson non concretizza una buona occasione. La squadra di Diego Lopez, che debutta in panchina al posto dell’esonerato Luigi Del Neri propositiva. Sabelli crea problemi alla difesa dei pugliesi. Nel Lecce Falco è pericoloso in area di rigore. Listkowski non inquadra la porta.