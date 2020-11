A bordo di Msc Grandiosa e Magnifica tutto pronto per festeggiare il Natale in piena sicurezza

GINEVRA - MSC Crociere, compagnia vincitrice di 6 premi internazionali "Best for families" si è sempre distinta per l’attenzione verso i più piccoli e per le loro famiglie. Anche in questo periodo così complesso, le navi della compagnia hanno continuato a viaggiare grazie ad un rigoroso protocollo di salute e sicurezza che consente a tutti gli ospiti, anche ai più piccoli, di poter approfittare di una vacanza a bordo senza rinunciare a tutte le attività delle aree kids che sono state appositamente ripensate e adattate per assicurare il massimo divertimento nel rispetto delle regole e delle distanze.All’ingresso del miniclub è stato approntato uno speciale “check point” che assicura ad ogni minore prima di entrare a giocare il controllo della temperatura, l’igienizzazione delle mani e delle scarpe e la consegna di speciali mascherine obbligatorie per tutti i bambini oltre i 6 anni di età. Inoltre l’accesso alle aree dedicate ai bambini è stato contingentato per garantire la giusta distanza e sono state aumentate le sessioni igienizzazione degli spazi e dei giochi. Basti pensare che in una settimana i box della Lego in uso nelle aree vengono disinfettati 84 volte.Tradotto in numeri, in 12 settimane di navigazione da agosto a novembre su MSC Grandiosa sono saliti a bordo quasi 4000 giovani ospiti (nel dettaglio 1.760 bambini e 1.145 adolescenti) di cui oltre 1.000 si sono iscritti al programma Kids Club (3-11 anni). I nostri piccoli ospiti sono stati molto attenti e diligenti e con l’aiuto dello staff di bordo nel totale accumulato si sono igienizzati 63 mila volte le mani e 38 mila volte le scarpe, si sono misurati la temperatura 40 mila volte e hanno chiesto 600 mascherine extra per potersi divertire in sicurezza.Per loro è stata ripensata interamente l’esperienza di bordo con oltre 960 ore di intrattenimento dal vivo in 12 settimane, formate da 108 attività e spettacoli in famiglia, ma anche 84 cene studiate per incontrare i loro gusti, seguite da 60 serate speciali tra danze, giochi e sfide in compagnia in una delle 8 aree dedicate ai giovani tra cui il magico Sportplex.Dopo il successo della crociera di Halloween, a partire dal 18 dicembre a bordo di MSC Grandiosa salirà anche la magica atmosfera del Natale con decorazioni scintillanti e iniziative pensate per vivere una crociera nel pieno spirito natalizio. Per gli adolescenti, oltre al villaggio di Natale, ci saranno un XMAS flash mob, un talent show dedicato ed un’imperdibile gioco “Sotto al Vischio”. Per i bambini e le famiglie le proposte natalizie comprendono inoltre:Babbo Natale Play with me: un grande game show per i bambini e i loro genitori con l’opportunità di vincere un premio incredibile. Il film di Babbo Natale: uno speciale cortometraggio ideato da MSC Crociere che racconta l'arrivo di Babbo Natale a bordo. Doremix XMAS: gara di ballo per bambini e famiglie sulle le 5 hit natalizie scelte dai bambini. MSC kids XMAS spot: una parata con costumi natalizi e musica, diretta dalla nostra mascotte Doremi Villaggio di Natale di Doremi & Lego: intrattenimento per i più piccoli con giochi, balli di gruppo e tutta la magia del Natale.“La salute e la sicurezza di tutti i passeggeri, in particolare dei più piccoli, è da sempre il nostro primo obiettivo – ha dichiarato il Managing Director Italia di MSC Crociere Leonardo Massa. “Per questo, da quando abbiamo inaugurato il nostro protocollo lo scorso agosto, abbiamo implementato le misure di sicurezza per consentire il rispetto delle misure di distanziamento sociale in ogni istante vissuto a bordo delle nostre navi da crociera, contingentando gli accessi alle diverse attività di bordo, senza pregiudicare il divertimento. Siamo felici che i nostri affezionati ospiti abbiamo apprezzato la scelta e stiano rispondendo con grande partecipazione ed entusiasmo”.Sempre a bordo di MSC Grandiosa, la “Cabina 12006-The experience”: la web series originale dal titolo omonimo, ideata appositamente da MSC Crociere, ha superato i 3 milioni di visualizzazioni e 2 milioni di interazioni sul web, grazie alla partecipazione di star come Sespo, Valerio Mazzei, Rosalba e Luciano Spinelli. MSC ha creato un'esperienza unica di bordo, ispirata alla serie, che include 7 diverse attività e spettacoli dal vivo per ogni crociera tra cui un game show, sessioni di sceneggiatura, lezioni di ballo e tutorial di trucco ma anche karaoke e quiz e tante foto da condividere sui social.Infine, il 18 dicembre ripartirà anche MSC Magnifica con una speciale crociera natalizia di 8 notti in partenza da Genova e scalo nei porti di Messina, Kataklon e Atene in Grecia e Civitavecchia per festeggiare la Vigilia e il Natale a bordo in sicurezza e immersi in una magica atmosfera. La nave proseguirà poi a viaggiare fino alla fine di aprile 2021 con itinerari di 10 notti in Mediterraneo orientale e occidentale, con tappe in Italia, Grecia e Malta.