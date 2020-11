Allarme furti nelle campagne, Stea: "Situazione non più sostenibile"

BARI - “Durante il servizio di ispezione per la campagna olivicola in corso, le guardie della Vigile Rurale di Bitonto hanno colto in flagranza due individui mentre rubavano olive in un terreno sito in contrada Amelia a Mariotto. Al momento dell’intervento del personale di sicurezza, erano stati caricati sul motocarro dei malviventi già due quintali di olive. L’accavallarsi di notizie sui predoni dell’oro verde, bande di criminali che fanno razzia nelle nostre campagne, non fanno che rafforzare il già alto senso di insicurezza e paura che ormai regna tra i piccoli, medi e grandi produttori e imprenditori agricoli pugliesi. Una percezione di insicurezza aggravata dallo spopolamento forzato a causa dell’epidemia di Covid-19”. E’ la denuncia del consigliere regionale dei Popolari, assessore regionale uscente all’ambiente Gianni Stea, che chiede l’immediata convocazione di un tavolo istituzionale per fare il punto della situazione con i rappresentanti delle Forze dell’Ordine e la concertazione di ulteriori azioni per la prevenzione e la repressione di tali atti criminali.“Colgo l’occasione per ringraziare il personale del Consorzio La Vigile Rurale per la continua attività di monitoraggio a tutela e salvaguardia delle produzioni agricole. Da tempo ormai i produttori agricoli sono costretti a fare i conti con furti e ruberie varie ai loro danni, con una mappa del rischio che non esclude alcun territorio della Puglia, ma che vede la massima concentrazione di azioni criminali nel Barese e in Capitanata. Sono situazioni non più sostenibili per un settore ridotto ormai allo stremo e sempre più aggredito dal mercato parallelo di prodotti d’importazione spacciati per made in Puglia e dalla gravissima crisi economica in atto. Il comparto agricolo rappresenta una delle maggiori voci dell’economia pugliese e deve essere messo nella condizione di ripartire per creare nuovamente sviluppo e occupazione”, conclude Stea.