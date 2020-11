Antenucci stende il Catanzaro per 1-0

(credits: Ssc Bari via Fb)







E' il 56' quando, sugli sviluppi di un insistente contropiede, Nicola Citro serve palla a Mirko Antenucci che con un destro a giro infila la sfera nella porta difesa da Branduani. Il definitivo 1-0 consente al Bari di posizionarsi solitariamente con 26 punti al secondo posto del Girone C, a 7 lunghezze di distacco dalla Ternana vincitrice per 3-2 sul campo della Vibonese nell'anticipo della tredicesima giornata, disputatosi nel pomeriggio di sabato 28 novembre 2020.

Dopo 22 giorni il Bari torna a vincere al San Nicola e lo fa alle spese di un Catanzaro mai domo, dinanzi all'intensa mole di gioco sviluppata dai biancorossi nel corso di una gara apertasi con il minuto di raccoglimento in ricordo di Diego Armando Maradona. Il secondo successo interno del Galletto nella Serie C 2020-21 viene decretato da una rete in meno rispetto al 2-0 inflitto alla Juve Stabia nel pomeriggio dell'8 novembre.