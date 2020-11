Basket, Ettore Messina chiede la sospensione delle Coppe europee per il Covid

FRANCESCO LOIACONO - L’allenatore dell’Armani Milano Ettore Messina ha chiesto la sospensione dell’Eurolega e delle altre Coppe Europee di basket maschile per il Covid 19. Questa sua proposta è stata scritta in una lettera che il tecnico ha mandato ai vertici del basket Europeo.

Messina ha dichiarato: “ L’unica scelta logica potrebbe essere quella di sospendere le competizioni Europee per consentire ai Campionati Nazionali di terminare questa stagione. Dopo forse da Marzo o Aprile 2021 le Coppe Europee si potrebbero concludere si spera in tempo per preparare le Olimpiadi. Forse il Covid 19 sarà limitato o finito per allora. Ogni settimana ci sono in questo periodo giocatori o allenatori positivi, molte gare sono spesso rinviate a data da destinarsi. Si devono fare molti viaggi in aereo o con vari mezzi di trasporto che mettono a rischio spesso la salute di giocatori allenatori presidenti e dirigenti, per cui si deve trovare una soluzione”.