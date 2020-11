Covid: una dose di vaccino AstraZeneca costerà 2 euro

ROMA - Il vaccino anti Covid-19 sarà distribuito a prezzo di costo. Secondo le prime informazioni già alcune dosi potrebbero arrivare in Italia a dicembre, con priorità per personale sanitario e forze dell’ordine. Mentre la sperimentazione del vaccino anti Covid-19 prosegue, da AstraZeneca arrivano dettagli anche sul prezzo. Una dose di vaccino costerà 2 euro, né più né meno del prezzo di produzione. A dirlo è Josep Baselga, vicepresidente esecutivo della Ricerca e sviluppo di oncologia dell’azienda farmaceutica AstraZeneca, intervistato dalla radio catalana Rac 1.- Due euro per una dose di vaccino che, sempre secondo quanto anticipato da Baselga, verrà somministrato in due dosi a distanza di 28 giorni. La produzione è già iniziata, come specificato nei giorni scorsi a Financialounge.com da Piero Di Lorenzo, AD di IRBM, il centro di ricerca di Pomezia che collabora con l’Università di Oxford nello sviluppo del vaccino poi realizzato da AstraZeneca. L’azienda farmaceutica ha già iniziato una produzione “al buio”, cioè prima dell’approvazione degli enti regolatori, per farsi trovare pronta subito dopo il via libera.