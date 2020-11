Basket: l'Happy Casa Brindisi vince 100-74 in casa contro la Fortitudo Bologna

FRANCESCO LOIACONO - Nella sesta giornata di andata di A/1 di basket maschile l’Happy Casa Brindisi ha vinto 100-74 in casa contro la Fortitudo Bologna. Primo quarto, Aradori 2-0 per gli emiliani. Banks, 8-4. Withers, 19-13. Ancora Withers, 21-17. Harrison tiene in partita l’Happy Casa, ma 26-23 Fortitudo. Bologna si impone 29-26. Secondo quarto, Harrison 31-29 Brindisi. Zanelli, 37-34. Banks mantiene nel match Bologna, però 41-40 Happy Casa. Gaspasrdo, 43-40.

Willis allunga 51-40. Krubally, Brindisi prevale 53-40. Terzo quarto, Harrison 59-50 per i pugliesi allenati da Frank Vitucci. Thompson, 65-57. Di nuovo Thompson, 67-57. Harrison, Brindisi trionfa 72-59. Quarto quarto, Krubally 82-65 per la squadra di Frank Vitucci. Thompson, 89-65. Visconti, l’Happy Casa Brindisi vince questo quarto e 100-74 tutta la partita. Successo meritato per i pugliesi. Sono secondi in classifica con 10 punti. Quinta vittoria consecutiva per Brindisi. Migliori marcatori, nell’ Happy Casa Harrison e Thompson 22 punti. Nella Fortitudo Whiters 24 punti, Banks 23. Nella settima giornata l’Happy Casa Brindisi giocherà sabato 7 Novembre alle 20,30 fuori casa contro la Virtus Bologna.