- Dal 1991 al 2006, in un periodo buio per la cultura a Bari causato dalla chiusura del "Politeama Petruzzelli", a colmare il vuoto della produzione teatrale nel capoluogo fu il Kursaal Santa Lucia. Il teatro costruito in stile liberty nei primi del '900 fu impreziosito negli anni precedentemente menzionati dalla direzione artistica di Gigi Proietti. L'attore, deceduto quest'oggi a Roma, riuscì a calamitare nomi importanti del teatro italiano.Nelle ore successive alla sua morte è stata avanzata su Facebook al sindaco di Bari Antonio Decaro e al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano la proposta di intitolargli il Kursaal Santa Lucia. Sarà un modo per ricordarlo nel suo ruolo di direttore artistico. Un compito che svolse con molta riservatezza, tanto da raggiungere il teatro a bordo di un'auto guidata da un suo collaboratore a velocità sostenuta, quando arrivava a Bari.