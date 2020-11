Basket: Marco Belinelli torna a giocare in Italia

Belinelli ha dichiarato: “Sono contento, non vedo l’ora di giocare, voglio ringraziare tutti e in particolare l’amministratore delegato della Virtus Bologna Luca Baraldi e il direttore gennrale della società emiliana Paolo Ronci”. Belinelli dovrebbe debuttare nella Virtus Bologna domenica 6 Dicembre in casa contro Sassari dopo la sosta del campionato di A/1 di basket maschile 28 e 29 Novembre, per le partite dell’Italia.

- Marco Belinelli dopo 13 anni di Nba torna a giocare in Italia. Il trentaquattrenne giocatore di basket ha firmato per tre anni con la Virtus Bologna. Guadagnerà 5 Milioni di Euro a stagione. E’ stato l’unico Italiano a vincere l’NBA negli Stati Uniti d’America, col San Antonio Spurs nel 2013/14. Per Belinelli è un ritorno a Bologna, dove ha esordito nella Fortitudo in A/1 di basket maschile nel 2003 a 17 anni.