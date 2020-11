Coppa Italia: Torino e Genoa volano agli ottavi di finale

Il Genoa vince 3-1 in trasferta contro la Sampdoria nel derby ligure e gioca negli ottavi di finale con la Juventus. Nel primo tempo al 18’ la squadra di Claudio Ranieri va in vantaggio con Verre, tiro da pochi metri. Nel secondo tempo al 15’ Scamacca pareggia di sinistro su cross di Shomurodov. Al 23’ il Genoa ribalta la partita con Lerager, tiro al volo. Al 27’ Scamacca realizza il terzo gol con un tiro da fuori area.

Nelle ultime due partite del quarto turno di Coppa Italia il Torino e il Genoa si qualificano per gli ottavi di finale che si giocheranno il 13 e 20 Gennaio 2021. Il Torino vince 2-0 in casa contro l’Entella sulla cui panchina debutta il nuovo tecnico Vincenzo Vivarini, subentrato all’esonerato Bruno Tedino. I granata sfidano a Gennaio 2021 il Milan. Nel primo tempo al 28’ il Torino passa in vantaggio con Zaza, tiro di destro su passaggio di Murru. Al 30’ raddoppia Bonazzoli, tiro rasoterra su cross di Zaza.