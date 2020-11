Basket: San Severo vince 74-60 in casa con il Pistoia

Nella seconda giornata di andata di A/2 di basket maschile San Severo vince 74-60 in casa contro Pistoia. Primo quarto, Puletti 13-6 per i toscani. Jones, i pugliesi si impongono 16-14. Secondo quarto, tripla di Zucca 17-16 Pistoia. Buffo, 27-21 San Severo. Ogide allunga 29-21. Jones, San Severo prevale di nuovo 37-26. Terzo quarto, tripla di Ikangi 40-26 per la squadra pugliese allenata da Lino Lardo. Ogide, 43-26. Jones, 51-34. Ikangi, San Severo trionfa 58-41.

Quarto quarto, Riismaa tiene in gara Pistoia ma 58-44 per i pugliesi. Ikangi, 60-53 San Severo. Jones, la squadra di Lino Lardo vince questo quarto e 74-60 tutta la partita. Successo meritato per San Severo. Migliori marcatori, nei pugliesi Jones 24 punti e Ogide 16. Nei toscani Sims 13 punti e Saccaggi 11. Nella terza giornata di andata San Severo giocherà domenica 6 Dicembre alle 18 in casa contro Scafati.