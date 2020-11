Il governatore della Puglia, Michele Emiliano, in attesa del Dpcm del premier Conte previsto per i prossimi giorni, è intenzionato a prorogare la didattica a distanza per le elementari e medie. Nel frattempo l'assessore alla Sanità Lopalco ha in programma un incontro con i rappresentanti delle istituzioni scolastiche locali per programmare, in sicurezza, la didattica in presenza che probabilmente dovrebbe avvenire dal prossimo gennaio.