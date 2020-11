Basta rifiuti: pulizia sul lungomare di Barletta

I volontari della Fondazione La Via della Felicità di Barletta, continuano a prendersi cura dell’ambiente infatti domenica mattina si sono dedicati alla pulizia della litoranea di Ponente.

Muniti di speciali pinze, guanti di protezione, sacchi e mascherine hanno ripulito l’area molto frequentata da abitanti del luogo e turisti che continuano a visitare la cittadina. Quando uno spazio è ben tenuto si ha voglia di utilizzarlo per trascorrere il tempo libero in compagnia di amici o familiari.

L’umanitario L. Ron Hubbard nella guida al buon senso La Via della Felicità, fa spesso appello al buon senso delle persone, invitandole a rispettarsi a vicenda e a collaborare.

Dato che il nostro benessere è legato alle azioni degli altri, diventa vitale promuovere i benefici di una buona condotta. Rispettare e proteggere il proprio ambiente è uno dei messaggi che i volontari vogliono diffondere nella società.

“L’uomo ha raggiunto la capacità potenziale di distruggere il pianeta. Ora deve essere portato al punto di essere in grado di salvarlo. Dopotutto è il posto in cui viviamo”.

L’iniziativa proposta vuole sensibilizzare le persone ad essere più partecipi nel mantenere la città pulita e ad avere più educazione nel vivere in società. La pulizia e l’igiene nelle nostre città, sono ingredienti indispensabili ad elevare lo standard di vita, ma anche predisporre queste aree per incrementare il turismo. I volontari si impegnano ormai da anni in interventi che mirano al risanamento delle aree più a rischio della città e con l’occasione consegnano anche l’opuscolo La Via della Felicità che spiega come il buon senso si applica alla vita di tutti i giorni.Le attività verranno portate avanti nelle prossime settimane.