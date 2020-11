Conte a G20: “Restiamo uniti, creiamo migliore normalità”

(Agenzia Vista) Roma, 21 novembre 2020 - “Il vertice di Riad rappresenterà un’importante pietra miliare che dimostrerà la determinazione del G20 nell’affrontare la pandemia globale e il suo impatto su ciascuna delle nostre vite. Il vertice rifletterà il nostro impegno a riprenderci rapidamente dalla crisi e trovare soluzioni per le principali sfide che l’umanità deve affrontare oggi, dal cambiamento climatico alla diseguaglianza duratura. Dobbiamo restare uniti e sfruttare le opportunità offerte da questa crisi, per creare una nuova, migliore normalità. L’imminente presidenza italiana del 2021 è determinata a costruire sui risultati del vertice di Riad, e continuare a promuovere le importanti azioni del G20”. Così il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in un videomessaggio indirizzato ai partecipanti al vertice del G20 che si tiene a Riad in Arabia Saudita. /