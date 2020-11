Covid, Brusaferro (ISS): "Curva comincia ad appiattirsi, incidenza rallenta"

(Agenzia Vista) Roma, 20 novembre 2020 - “Negli ultimi giorni numero di casi comincia ad appiattirsi, indica un dato di rallentamento della crescita dell’incidenza. Per il numero dei nuovi casi per 100.000 abitanti per sette giorni, in alcune regioni cominciano ad avere due cifre invece che tre“ Così il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Silvio Brusaferro, alla conferenza del ministero della salute sull'evoluzione epidemiologica di Covid-19. /