Covid, infermieri area Murgia scrivono a Emiliano: "Malati sempre più soli"

BARI - Un gruppo di infermieri dell'area murgiana scrive ai sindaci del territorio, al presidente della Regione Puglia e al direttore generale della Asl Bari denunciando la grave assenza di medici sul territorio. “I malati di Covidsono sempre più numerosi ma sempre più soli. Unico riferimento per loro il 118 che in alcuni casi resta addirittura senza medico a causa di carenza di organico. È inaccettabile –che la medicina di base sia latitante in questa fase così grave in cui tutte le forze sono chiamate a scendere in campo. La diagnosi e le terapie avviate in tempi brevi possono ridurre gli accessi ai pronto soccorso, oltre che salvare vite. Le Usca, poi, restano ancora dei ‘fantasmi’ che nessuno ha ancora mai visto”.