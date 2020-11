Ieri il Sars-COV-2 ha fatto segnare un nuovo record assoluto di casi in Italia (34.505) e di vittime in questa seconda ondata (445). Ma il nostro Paese non è il solo a vedere crescere i suoi numeri: anche gli Usa, con 121.054 infezioni nelle ultime 24 ore, hanno battuto il loro primato di casi in un giorno (102.831 due giorni fa).