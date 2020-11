Covid, Pregliasco: "Bene vaccino ma necessari sei mesi-un anno per una copertura sistematica”

MILANO - “Ci vorrà del tempo perché le prime due milioni di dosi coprano i soggetti più fragili e gli operatori sanitari. Ci vorranno sei mesi-un anno per arrivare ad una copertura vaccinale sistematica. Ci vogliono due dosi, bisogna organizzare la distribuzione. Ci sarà questo vaccino ma ci saranno anche gli altri. Saranno un aiuto nella prospettiva di fine 2021 come risultato oggettivo, perché ci vuole una copertura del 60-70% per ottenere l’immunità di gregge”. Lo ha dichiarato il virologo all’Università di Milano, Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute e direttore Sanitario dell’Irccs Galeazzi,, in un'intervista a 'Gazzetta Active'.