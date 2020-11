(credits: Ssc Bari)







Nel secondo tempo al 3’ Marras raddoppia con un tiro da pochi metri su passaggio di Maita. All’8’ Ciofani realizza il terzo gol, tiro in diagonale su cross di Candellone. Al 15’ il Potenza segna con Cianci su rigore dato per un fallo di Semenzato su Spedalieri. Al 25’ Simeri realizza la quarta rete, tiro di destro. Netto successo del Bari. E’ secondo in classifica con 20 punti.

Nella decima giornata di andata del girone C di Serie C il Bari vince 4-1 a Potenza. Sulla panchina del Bari assente il tecnico Gaetano Auteri positivo al Covid 19, sostituito dal secondo Lorenzo Cassia. Sulla panchina del Potenza assente l’allenatore Ezio Capuano squalificato, sostituito dal secondo Alberigo Violini. Nel primo tempo al 42’ il Bari passa in vantaggio con Marras, tiro al volo su cross di D’Ursi.