Dodici persone, insieme all'Acquedotto Pugliese, sono indagate per presunti illeciti ambientali nella gestione del depuratore di Francavilla Fontana, collegato al Canale Reale che sfocia nella riserva marina di Torre Guaceto nel brindisino. Il sospetto per il malfunzionamento dell'impianto, sottoposto a sequestro dal 2019, è riconducibile allo stesso canale che conduce in mare.