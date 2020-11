F1, GP Bahrain: trionfa Hamilton, che spavento per Grosjean!

Lewis Hamilton vince il GP del Bahrain, terminato sotto Safety Car per il ritiro di Sergio Perez. La vettura di sicurezza ha compattato il gruppo anche subito dopo la seconda partenza, caratterizzata dall'incidente tra Stroll e Kvyat. Attimi di paura per Romain Grosjean, la cui monoposto si è letteralmente spezzata in due prendendo fuoco. Nessuna grave conseguenza per il francese che però ha subito delle ustioni. GP del Bahrain amaro per la Ferrari, a punti solamente con Leclerc.