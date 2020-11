Festival del Cinema europeo: al via gli appuntamenti streaming

LECCE - Stasera 1 novembre alle 18:00 ci sarà l’incontro streaming - visibile su www.festivaldelcinemaeuropeo.com e sui canali social del Festival seguendo gli hashtag #fce2020 #festivaldelcinemaeuropeo - con i registi dei film selezionati per il CONCORSO ULIVO D’ORO, Premio Cristina Soldano al miglior film europeo; incontro moderato dal direttore Alberto La Monica e a seguire l’incontro per il PREMIO EMIDIO GRECO con Alessandro Greco e Lia Furxhi, moderato Massimo Causo. Si ricorda, inoltre, che la visione del film in programma per l’omaggio ad Aldo fabrizi “Hanno rubato un tram” è disponibile on demand solo il 1° novembre.Domani, 2 novembre alle ore 11:00 si terrà l’incontro stampa con Gianni De Blasi regista de “L’elemosina” presentato in anteprima nazionale.Alle 18:00 i consueti incontri in diretta streaming. Si comincia con Gianni De Blasi e Iaia Forte, regista e interprete de “L’elemosina”. Il film segue la storia di Laura (Iaia Forte), una donna sola e benestante che abbandona la sua casa per accedere al provino del talent show L’Elemosina. Il format vede tre mendicanti contendersi la compassione dei telespettatori, raccogliendo donazioni in diretta. Il desiderio di apparire della donna nasconde un ultimo disperato gesto di riscatto.A seguire, l’incontro con Giulio Mastromauro che presenta “Inverno”, corto vincitore del David che racconta del piccolo Timo, il più giovane di una comunità greca di giostrai, che si trova ad affrontare insieme ai suoi cari l’inverno più duro.Entrambi gli incontri sono moderati da Luigi La Monica. I cortometraggi, eventi speciali della sezione Puglia Show, saranno visibili on demand sulla piattaforma del Festival per 48 ore.Il Festival del Cinema Europeo, ideato e organizzato dall’Associazione Culturale “Art Promotion”, è realizzato dalla Fondazione Apulia Film Commission e dalla Regione Puglia con risorse del Patto per la Puglia (FSC). Si avvale inoltre del sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo-Direzione Generale Cinema e del Comune di Lecce.Il Festival del Cinema Europeo, riconosciuto dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo- Direzione Generale Cinema “manifestazione d’interesse nazionale”, è membro dell’Associazione Festival Italiani di Cinema.