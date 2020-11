Fitto: “La Puglia è l’unica regione in Italia senza un governo con buona pace di tutti”

BARI - “La Puglia è l’unica fra le Regioni chiamate al voto il 20 e 21 settembre a non avere ancora un governo regionale insediato e operativo. Tutti gli altri presidenti, insieme ai loro assessori, stanno affrontando l’emergenza delle emergenze, la pandemia e le sue conseguenze economiche e sociali. In Puglia no. Abbiamo Emiliano, proclamato il 29 ottobre scorso, che al 16 novembre è ancora intento a sfogliare la margherita: questo sì questo no. In barba alla principale legge regionale, lo Statuto, che dà 10 giorni di tempo (dalla proclamazione) per la nomina degli assessori". Così in una nota il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Raffaele Fitto."Il tempo ormai è scaduto dall’8 novembre - prosegue Fitto - nel frattempo siamo senza un assessore alla Sanità, senza un assessore all’Agricoltura (mentre la xylella ha colpito altri 40 ulivi e avanza verso Nord e a fine dicembre rischiamo di restituire all’Europa oltre 200 milioni di euro di aiuti non utilizzati), senza un assessore allo Sviluppo Economico mentre l’economia pugliese è in ginocchio… e potrei continuare per ciascun settore. Infatti dopo la proclamazione sono decaduti tutti e non abbiamo un governo regionale. Ma niente con Emiliano, uomo di legge, in Puglia a non essere rispettata è proprio la legge. Con buona pace di chi politicamente (e non solo) dovrebbe quanto meno indignarsi… e non solo”, conclude Fitto.