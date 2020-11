Basket: l'Happy Casa Brindisi supera per 100-87 il Sassari

(credits: Habby Casa Brindisi Fb)



FRANCESCO LOIACONO - Nell’ottava giornata di andata di A/1 di basket maschile l’Happy Casa Brindisi ha vinto 100-87 a Sassari. Primo quarto, Bilan 8-2 per i sardi. Spissu, 12-7. Bell impatta per i pugliesi, 12-12. Perkins, 18-4 Happy Casa. Ancora Perkins, 24-21. Bell, Brindisi prevale 31-23. Secondo quarto, Thompson 36-26 per la squadra allenata da Frank Vitucci. Visconti, 41-28. Udom, 47-35. Bell, 51-37. Perkins, 55-41.

Di nuovo Perkins, Brindisi si impone di nuovo 56-46. Terzo quarto, Gaspardo 58-48 Happy Casa. Bell, 61-55. Ancora Bell, 64-63. Thompson, 70-67. Di nuovo Thompson, i pugliesi trionfano 74-69. Quarto quarto, Harrison 77-69 Happy Casa. Krubally, 81-76. Udom, 83-79. Harrison, 93-81. Di nuovo Harrison, Brindisi vince questo quarto e 100-87 tutta la partita. Successo meritato per i pugliesi. Settima vittoria consecutiva per la squadra di Frank Vitucci. E’ seconda in classifica con 14 punti. Migliori marcatori, nell’Happy Casa Harrison 24 punti. Nel Sassari Bilan 29 punti. Nella nona giornata di andata Brindisi giocherà domenica 25 Novembre alle 19,30 in casa contro il Brescia.