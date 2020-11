Foggia frena allo Zaccheria: finisce 1-1 con la Virtus Francavilla

All'82', con una conclusione a giro che beffa Fumagalli, Castrorani rovina la festa dei 95 anni di uno Zaccheria orfano del pubblico di casa per le restrizioni Anti-Covid. E' per il Foggia lo spiacevole epilogo di una gara che, dominata per gran parte del secondo tempo e che lo ha visto passare in vantaggio al 51' con una giocata solitaria di Rocca che sorprende Crispino. Il momentaneo 1-0 dà l'illusione che il Foggia abbia metabolizzato il 2-0 subìto a Teramo nel recupero di mercoledì 18 novembre.Così non sarà per la rete precedentemente descritta e che decreta il pareggio della Virtus Francavilla sul terreno dei satanelli. Per essi non resta che racimolare, al triplice fischio di un derby nervoso nella sua ultima parte, solo 1 punto e conservare l'ottava posizione nella classifica del Girone C della Serie C 2020-21. Ma per risalirla, gli uomini di Marchioni dovranno voltare subito pagina, nel recupero in casa della Vibonese (sconfitta per 2-0 a Monopoli), in programma alle ore 15 di mercoledì 25 novembre 2020.