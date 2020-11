Ibra show: il Milan riprende a correre

(credits: Ac Milan Fb)



- Il Milan vince 1-2 nel match delle 12.30 contro l'Udinese. Grande protagonista dell'incontro è Zlatan Ibrahimovic, ispiratore e decisivo della conquista dei tre punti. Ad aprire le marcature è Kessiè al 13' che, servito da Ibrahimovic, apre il piattone in area che supera Musso. Nella ripresa i friulani trovano il pari con il calcio di rigore di De Paul, per un presunto fallo in area di Romagnoli su Pussetto. Pioli non si accontenta del pari e lancia nella mischia Rebic e Delot, per Leao e Calabria, e i risultati si vedono con il Diavolo che riprende a spingere e all'83' Ibrahimovic inventa un'acrobazia che vale l'1-2.