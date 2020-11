Il Bari punge la Juve Stabia per 2-0

(credits: Ssc Bari Fb)



Un Bari ancora convalescente a seguito della sconfitta subìta a Foggia per le difficoltà evidenziate sulle palle alte in difesa, supera per 2-0 la Juve Stabia al San Nicola. Il secondo successo interno, dopo il 4-1 al Catania dello scorso 26 ottobre, viene costruito dal Bari nel primo tempo. Al 21' una potente punizione calciata da Montalto, sblocca la gara a favore dei galletti che raddoppiano al 41' con Antenucci, autore di un sinistro a giro dalla distanza.Nella ripresa, il Bari si smarrisce in fase offensiva e consente alla Juve Stabia di poter riaprire la partita in più di una circostanza. Alla luce di questa vittoria, il Bari è secondo nella graduatoria del Girone C, in coabitazione con il Teramo e con 4 punti di distacco dalla Ternana. I rossoverdi conservano la vetta con 21 punti, in virtù del successo esterno per 5-0 sulla Cavese, ottenuto nell'anticipo valido per il nono turno e disputatosi nella serata di sabato 7 novembre 2020.