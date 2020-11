Il Covid e il valore del tempo...

- Il valore del tempo! All’inizio della pandemia, durante il primo lockdown ci siamo sentiti dire che ne saremmo usciti bene, anzi, migliorati. E in quel momento noi abbiamo persino creduto. In realtà, se qualcosa abbiamo imparato, è stato il valore del tempo: non che non lo conoscessimo, ma chiunque ha pensato al futuro in quei giorni dondolandosi tra speranza e terrore, ansia e coraggio. E abbiamo detto o pensato: appena finisce questo periodo farò questa cosa, dirò quest’altra.Diviene allora di fondamentale importanza valorizzare il presente, lasciando per un attimo da parte, soprattutto in un periodo di così grande emergenza ed instabilità, l’idea di proiettarsi nell’incertezza di una progettualità futura, imparando a ricavare e ad utilizzare le risorse offerte dal momento presente.Questo momento di profonda crisi può portarci ad una diversa visione di noi stessi insegnandoci non tanto ad identificarci con ciò che facciamo, ma a scoprire chi siamo e sarà forse questa preziosa conoscenza a consegnarci la fiducia necessaria per riprendere a pensare al futuro.* Assessore dello Sport e delle Politiche giovanili del Comune di Leporano (Ta)