Secondo violino nei giochi da tavolo...

La storia del gioco



L'origine del gioco è ancora un mistero. Il gioco ha girato il mondo e in ogni paese ha aggiunto qualcosa di nuovo, fino a quando non è risultato quello che vediamo ora.



Già nel XV secolo si parlava nella letteratura italiana di un gioco chiamato "Trentuno" (31). Questo gioco, molto simile al 31 spagnolo, utilizzava anche numeri. Un altro gioco italiano, anch'esso fortemente rievocativo del blackjack, si chiamava "sette e mezzo" e apparso nel XVII secolo, ma non ha perso la sua attualità fino ad oggi. Lo scopo del gioco è quello di segnare 7,5 punti usando le figure. Ogni carta con una faccia valeva 0,5 punti e il valore delle carte rimanenti era uguale al loro valore. Nel gioco sono state utilizzate solo 40 carte e il re di fiori poteva sostituire qualsiasi carta.



I giochi di blackjack online



Esistono tanti



Blackjack è uno dei giochi d'azzardo, dove non tutto dipende dalla fortuna, come nelle slot machine. Contare bene le carte - la strategia di base e anche un po 'di fortuna e il risultato atteso è nelle tue tasche. Nonostante il fatto che questo gioco di carte dia il massimo vantaggio al giocatore rispetto al casinò, il buon esito e la vincita dipendono da quanto tempestivamente e correttamente usi la strategia di base. Ricorda che il giocatore fa sempre la prima mossa e il mazziere deve solo seguirlo. Questo è l'unico trucco: calcolare non solo le tue mosse, ma anche le mosse del mazziere. Nel Blackjack, tutto è nelle mani del giocatore stesso e non importa quale versione del gioco scegli. La cosa principale qui è non fermarti, cioè, se una volta che hai capito come giocare e vincere, puoi sempre migliorare nel gioco e avanzare di livello. Più pratica hai nella versione scelta del gioco, più possibilità hai di vincere.



Casino e blackjack...



Il casinò online è l'intermediario tra il giocatore e il fornitore del gioco. È importantissimo scegliere un casino sicuro e affidabile con un punteggio elevato. Di solito, la maggior parte di loro supporta solo il software più popolare come NetBet, Evolution Gaming e tanti altri. Guarda il numero di tavoli nella lobby, più ci sono, più è facile fare una scelta. Se preferisci giocare con soldi veri, consulta anche la sezione dei Bonus di casinò e leggi le recensioni dei giocatori reali.



Opzioni per giocare:



-Stop (STAND)



Quando sei soddisfatto delle carte che hai ricevuto, puoi disattivare la ricezione di carte aggiuntive. Si prega di notare che il banco deve fermarsi quando raggiunge 17 o più punti.



-Prendere la carta (HIT)



Se pensi di poter avere una combinazione di carte più vantaggiosa avvicinandola a 21 punti, chiedi un altra carta, sconsigliamo di prendere carte dopo che raggiunto 17 punti.



-Raddoppio (DOPPIO)



Si può fare quando è giustificato matematicamente. Ad esempio, la tua mano ha 11 punti, mentre il banco ne ha aperti solo 6. Dopo aver attivato l'opzione “Raddoppia”, raddoppierai la tua scommessa originale, ma il banco ti darà solo una carta in più.



-Dividi (SPLIT)



Se le prime due carte che ti vengono distribuite sono una coppia (3-3, 6-6, K-K, ecc.), hai la possibilità di dividerle in due mani separate. Per fare ciò, devi fare una puntata aggiuntiva dello stesso valore di quella iniziale, dopodiché la mano verrà divisa in due e riceverai una carta aggiuntiva per ogni mano. Questa funzione ti consente di trasformare una mano cattiva in due nuove, il che ti consente di raddoppiare la tua scommessa.



-Passa (ARRENDERSI)



Dopo aver ricevuto una mano e visto la carta scoperta del banco, hai possibilità di passare. Scegliendo questa azione, ti rifiuti di giocare ulteriormente nella distribuzione e ricevi il 50% della tua scommessa.

Il blackjack è un gioco di carte più popolare dopo il poker, ovviamente. Giocato in tutti i casinò terrestri e online, questo gioco è una combinazione perfetta tra fortuna e abilità del giocatore. Tutti i giocatori che conoscono la strategia di base possono ottenere un successo significativo nell'arena del blackjack.