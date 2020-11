WASHINGTON - Il Tycoon ha ancora a disposizione due mesi e parecchi poteri prima di lasciare la casa bianca. Si pensa che li userà per cacciare persone a lui sgradite. Trump, infatti, ha già iniziato silurando il segretario della Difesa Mark Esper, con cui era in cattivi rapporti da mesi. Qualcuno pensa inoltre che userà questi poteri anche per graziare se stesso...