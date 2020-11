- Omicidio colposo è l'accusa per il medico personale di Maradona, Leopoldo Luque. Secondo gli inquirenti il professionista non avrebbe dato al Pibe de Oro le cure adeguate. Per questo motivo il procuratore di Benavidez, Laura Capra, ha disposto la perquisizione della casa e dell'ambulatorio di Luque.