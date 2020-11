Msc: stop temporaneo crociere negli Usa fino al 31 dicembre

GINEVRA - MSC Crociere ha annunciato un’ulteriore proroga dello stop temporaneo delle crociere negli Stati Uniti fino al 31 dicembre 2020. La decisione riguarda gli itinerari di tre navi con base in Florida: MSC Seaside a Port Canaveral, MSC Meraviglia e MSC Armonia entrambe a PortMiami.Gli ospiti che hanno prenotato una delle crociere interessate riceveranno un voucher Future Cruise Credit (FCC) con la possibilità di trasferire l'intero importo pagato su una nuova crociera a loro scelta, su qualsiasi nave e per qualsiasi itinerario in partenza entro 18 mesi dall’emissione del voucher stesso. Inoltre verrà offerto un credito fino a 200 euro a cabina utilizzabile a bordo della nave. Il credito è rimborsabile, è valido per qualsiasi periodo dell'anno e può essere combinato con qualsiasi promozione esistente.Per ulteriori dettagli, gli ospiti possono contattare l’agenzia di viaggio in cui hanno effettuato la prenotazione o consultare il sito www.msccrociere.it.