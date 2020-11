Nave si capovolge, parte dei 137 container finiscono in mare

Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, ma la causa più probabile è il carico instabile: le operazioni potrebbero non essere state condotte con i giusti criteri. La "Mentari Crystal", evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” è una nave General Cargo Ship (IMO: 8879926, MMSI: 526063866) costruita nel 1992 che naviga attualmente sotto bandiera della Indonesia.

GIACARTA - Domenica 15 novembre 2020 il carico instabile ha sorpreso la nave portacontainer "Mentari Crystal" mentre era intenta nelle operazioni di carico al molo del terminal Teluk Lamong di Surabaya, East Java, in Indonesia. L’incidente ha causato la caduta in mare di parte dei 137 container e il danneggiamento di altri. Alcuni sono stati già recuperati dalle autorità locali. Per fortuna nessun membro dell’equipaggio è rimasto ferito.