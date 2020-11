Scuola, Azzolina: "Rischi non da apertura ma da chiusura"

ROMA - Il ministro Azzolina torna sul capitolo delle apertura delle scuole, con il dilagare della pandemia da Covid, e lo fa in modo abbastanza perentorio. "L'apertura della scuola non comporta rischi semmai il rischio è la chiusura della scuola".Lo ha detto la ministra dell'Istruzione a Rtl."C'è un regionalismo delle diseguaglianze in questo momento: alcuni bambini vanno a scuola in zone rosse e altri non ci vanno anche se non in zone rosse. Credo il problema sia culturale: la scuola è sempre stata trattata come la Cenerentola del Paese da tutti i punti di vista, anche dei tagli; oggi questo sta cambiando, anche in legge di bilancio e anche dal punto di vista dell'attenzione delle famiglie, degli studenti, dei media"."Sarò veramente soddisfatta - ha aggiunto la ministra - quando tutti i ragazzi, soprattutto quelli delle superiori, potranno tornare in classe, ma dobbiamo osservare la curva dei contagi e attendere che questa si stabilizzi. Credo ci sarà un ritorno graduale, bisogna essere sempre prudenti, fondamentale è che le limitazioni attuali siano temporanee; sto lavorando per evitare ulteriori limitazioni a livello locale. Purtroppo questo è un Paese in cui il ministro non può decidere su chiusure e aperture mentre altre autorità possono farlo, io non faccio altro che telefonare e provare a parlare con tutti nel massimo rispetto, per far sì per ora che non ci siano altre chiusure e nelle prossime settimane, in modo graduale, che si possano riportare gli studenti delle superiori a scuola. Non mi sento di dare una data, sono settimane delicate, spero che con tutte le chiusure si possa rallentare la curva e pensare ad un ritorno graduale a scuola"."Tutti gli studi - ha osservato - concordano sul fatto che l'apertura delle scuole non ha avuto una parte determinante sull'aumento dei casi in generale e ci sono evidenze che riguardano l'età scolare: ci si contagia molto meno tra i bambini piuttosto che tra gli adulti", ha proseguito la ministra la quale, rispondendo ad una domanda, ha spiegato poi che nel Recovery Fund ci sono "diversi progetti, in primis sull'edilizia scolastica, per mettere a posto le scuole e costruirne di nuove, gli ambienti di apprendimento non sono secondarie, sono importanti per fare una didattica diversa che non sia la lezione frontale che gli studenti non amano più di tanto, poi ci vuole la formazione del personale scolastico tutto. Altro progetto riguarda gli Its".