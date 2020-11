Ospedale di Altamura, attivo un servizio di supporto psico-sociale per le famiglie dei pazienti Covid

BARI – Sapere come stanno i propri cari per sentirli più vicini. Anche quando non è possibile vederli o parlare direttamente con loro. Da qualche giorno la Direzione Medica dell’Ospedale di Altamura ha attivato un servizio di supporto psico-sociale dedicato ai familiari dei pazienti ricoverati in Area Covid.Un modo per riallacciare i legami che la malattia ha interrotto bruscamente, ma anche per stare accanto alle famiglie, farle sentire meno sole e aiutarle ad affrontare tutto ciò con il minor disagio possibile.Per accedere al servizio è sufficiente telefonare o inviare una mail alle assistenti sociali messe a disposizione dall’Ospedale: sarà loro compito fare da tramite con i reparti dell’Area Covid, per raccogliere informazioni sullo stato di salute dei ricoverati e rispondere alle varie richieste. Anche la consegna di effetti personali, in particolare biancheria, con modalità di consegna, ritiro e orari prestabiliti presso un punto fisso individuato nei pressi della reception dell’Ospedale. Il contatto con gli assistenti sociali servirà anche successivamente, al momento della dimissione, per avere informazioni utili sull’assistenza territoriale per i pazienti dimessi e tutto quanto sia necessario per i familiari.Nel frattempo, la Direzione medica sta già pensando ad offrire un servizio ulteriore: a breve, infatti, i familiari potranno video-chiamare i propri congiunti ricoverati. Per parlarsi e vedersi: un altro piccolo ma importante passo nella direzione dell’umanizzazione delle cure, anche al tempo del Covid.Il servizio di supporto psico-sociale è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle 13 e il martedì dalle 16 alle 17, salvo richieste urgenti estemporanee che vengono comunque evase.Due assistenti sociali rispondono alle richieste dei familiari, via mail oppure telefonicamente:mariamaddalena.ventricelli@asl.bari.it tel. 080/3108243goffredina.dinicolantonio@asl.bari.it tel. 080/3108537