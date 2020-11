Perrini: “65 milioni per adeguamento bretelle SS100 e SS7 dirottati altrove e noi continuammo a piangere morti”

BARI - “Non ne posso più di dover intervenire ad ogni maledetto incidente autostradale che avviene sulle strade insicure e pericolose della nostra provincia. Non possiamo ogni volta piangere morti e feriti per ricordarci del mancato adeguamento delle nostre strade, e poi continuare a non fare niente sperando che Dio ce la mandi buona". Così in una nota il consigliere regionale di Fratelli d’Italia,"Il mancato adeguamento delle due bretelle della statale 100 e statale 7 - prosegue Perrino - è ogni volta una morte annunciata perché sono strade ad altissima percorrenza e centralità per i collegamenti della nostra provincia. Ma questa volta la Regione Puglia è direttamente responsabile, avendo dirottato altrove i 65 milioni di euro che dal Cipe erano stati stanziati per questo ampliamento. Torno ancora a chiedere tramite un’interrogazione presentata agli uffici regionali di rivedere la messa in sicurezza in particolar modo dei due snodi San Basilio -Mottola e Massafra-Taranto. Mi auguro di non dover aspettare altri bollettini di morte”, conclude Perrini.